Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Perşembe günü Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta Orkun Kökçü endişesi yaşanıyor. İlk maçı İstanbul'da 4-2 kaybeden ve tur umutlarını rövanşa bırakan Kartal'da Orkun'un sakatlık yaşadığı belirtdildi.
Siyah-beyazlıların yıldızının Shakhtar Donetsk ile oynanacak rövanş maçında dinlendirilebileceği aktarıldı.
Sports Digitale'in haberine göre; Orkun Kökçü'nün bacağında ödem bulunduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği antrenmanda bacağında bandajla görüntülenmişti.