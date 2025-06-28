Beşiktaş’ın Osayi Samuel anlaşması iptal olmak üzere… Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, AA'ya yaptığı açıklamada Bright Osayi Samuel transferini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.
Adalı, "Osayi’nin babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
KAZANACAĞI ÜCRET BİLE BELLİYDİ
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcu siyah-beyazlılardan yıllık 1.9 milyon euro'ya anlaşmıştı. Ayrıca Osayi-Samuel siyah beyazlılar ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacaktı.