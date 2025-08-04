Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz’ı yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetim, 24 yaşındaki sol bek için Rangers kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor...

Transferde arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta eski bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar kariyerine Rangers'ta devam eden Rıdvan Yılmaz'ı geri getirmek için harekete geçti.

4-5 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENTİSİ

Beşiktaş altyapısından yetişen ve daha önce kulübe önemli bir bonservis geliri kazandırarak Rangers'a transfer olan Rıdvan'ın, siyah-beyazlılara geri dönmeye hazırlandığı belirtildi.

İskoç ekibinin 23 yaşındaki sol bek için bonservis beklentisi 4-5 milyon civarında olacak. Pazarlıkların devam ettiği ve transferin kısa süre içinde netleşeceği aktarıldı.

2023 ylında Beşiktaş'tan 4 milyon Euro karşılığında Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibinde 77 maçta süre alırken, 2 gol ve 6 asist kaydetti.