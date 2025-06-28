Transfer sezonuna sağ ve sol bek takviyeleri ile hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, gözünü orta alana çevirdi.

Beşiktaş, bu doğrultuda geçtiğimiz sezon kiralık olarak Ipswich Town forması giyen yıldızı takibe aldı.

BEKLENTİ 10 MİLYON

İngiliz basınından TWTD'nin haberine göre, Beşiktaş, bonservisi İtalyan ekibi Napoli'de bulunan Jens Cajuste'yi transfer etmeyi düşünüyor.

İsveçli oyuncu, 2024/25 sezonunda Napoli'den kiralık olarak Town'da oynarken etkileyici bir performans sergiledi ve Mavi-Beyazlılar onun geri dönmesini istiyor ancak teknik direktör Kieran McKenna sezon sonunda "bunun gerçekleşmesi için muhtemelen yapılması gereken çok şey var" demişti.

Haberin detayında, Udinese, Fransız takımları ve Aston Villa'nın devreye girdiği Cajuste için Beşiktaş'ın çok fazla çaba sarf ettiği ifade edildi. Göteborg doğumlu orta saha oyuncusu, Napoli teknik direktörü Antonio Conte'nin planlarında yer almıyor ve Serie A şampiyonu, Cajuste'yi bu yaz 10 milyon Euro (8,52 milyon sterlin) karşılığında takımdan göndermeye sıcak bakıyor.