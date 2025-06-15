Gelecek sezon şampiyonluk yarışının favorileri arasına girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlı ekip forvet hattına takviye yapmaya hazırlanırken rotasını İtalya'ya çevirdi.
KONGOLU SANTRFOR
Foot Mercato'nun haberine göre Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi, Parma'da top koşturan Kongolu santrfor Gabriel Charpentier'i gündemine aldı.
Haberin detaylarında 26 yaşındaki oyuncunun Serie A'da forma giymeye devam etmek istediği ancak cazip tekliflere de açık olduğu ifade edildi. Kongolu golcü, geride kalan sezonda 10 maça çıkarken 1 gol ile 3 asistlik performans sergiledi. Gabriel Charpentier'ın Parma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.
Siyah-Beyazlılar, Ciro Immobile'nin durumuna göre Kongolu yıldız için vites yükseltecek.