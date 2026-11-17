2026-2027 sezonuna mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yaz döneminde Leandro Trossard ile Dusan Vlahovic gibi ses getiren transferlere imza atan Beşiktaş, zirve yarışında elini daha da güçlendirmek için yaklaşan ara transfer dönemini hareketli geçirmeye hazırlanıyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetime sunduğu rapor doğrultusunda kadro planlamasını şekillendiren siyah-beyazlı kurmaylar; stoper, kanat ve orta saha bölgelerine yapılacak takviyeler için çalışmalarını hızlandırdı.

HEDEF YENİDEN DAVY GUI

Orta saha arayışları kapsamında transfer rotasını Portekiz'e çeviren Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim geldi. Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record'un haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, Alverca forması giyen 20 yaşındaki Fildişi Sahilli merkez orta saha Davy Gui'yi yeniden transfer listesinin üst sıralarına yazdı.

Genç yeteneği yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden ancak o dönem sonuç alamayan Beşiktaş yönetiminin, bu kez transferi bitirmek adına yeni bir teklif paketi hazırlığında olduğu kaydedildi.

6 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA MADDESİ

Beşiktaş'ın Davy Gui ısrarının arkasında oyuncunun potansiyelinin yanı sıra sözleşme şartları ve yabancı kontenjanı avantajı da bulunuyor. Kulübüyle olan sözleşmesinde 6 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alan 20 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nun U23 yabancı oyuncu kuralına da tam uyum sağlıyor.

Bu sezon Alverca formasıyla tüm kulvarlarda 11 resmi karşılaşmada görev alan Fildişi Sahilli genç orta saha, henüz gol veya asist katkısı üretemese de dinamizmi ve oyun görüşüyle siyah-beyazlı scout ekibinin radarına girmeyi başardı.