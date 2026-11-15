Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, ocak ayında açılacak ara transfer döneminde kadro kalitesini yukarı çekmek için düğmeye bastı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda özellikle sağ kanat rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Serdal Adalı yönetimi, transfer listesine Avrupa'nın dikkat çeken iki yıldızını ekledi.

Sabah'ın aktardığı bilgilere göre siyah-beyazlı kurmaylar, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen Dodi Lukebakio'yu yeniden radarına aldı. Beşiktaş, yaz transfer döneminde de 29 yaşındaki Belçikalı sağ kanat oyuncusu için nabız yoklamış ancak kulübünün talep ettiği 20 milyon euroluk yüksek bonservis bedeli nedeniyle görüşmeleri askıya almıştı. Şartların yeniden değerlendirilmeye başlandığı Lukebakio, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 18 karşılaşmada 623 dakika sahada kalırken takımına 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

BRAHİM DİAZ SÜRPRİZİ

Siyah-beyazlıların sağ kanat adayları arasındaki bir diğer dev isim ise İspanyol devi Real Madrid'in formasını terleten Brahim Diaz oldu. İspanyol temsilcisinde bu sezon düzenli olarak ilk 11'de şans bulamayan 27 yaşındaki Faslı yıldızın durumunun Beşiktaş yönetimi tarafından yakından takip edildiği öğrenildi.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün paylaştığı bilgilere göre; Beşiktaş yönetimi, transfer şartlarının oluşması halinde Brahim Diaz'ı kadrosuna katmaya oldukça sıcak bakıyor ve olası hamlenin maliyetini masaya yatırmış durumda. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli hücum oyuncusunun adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmış ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti.

PAZARLIK MASASINDA SÖZLEŞME KOZU

Brahim Diaz operasyonunun gerçekleşmesinde ekonomik dengeler belirleyici rol oynayacak. Geçtiğimiz yaz hem Real Madrid'in yüksek bonservis beklentisi hem de oyuncunun yıllık çift haneli milyon euro seviyesindeki maaş talebi, Süper Lig devlerinin geri adım atmasına neden olmuştu.

Ancak 27 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesinin Haziran 2027'de sona erecek olması, ocak ayı transfer döneminde kartların yeniden dağıtılmasını sağlayabilir. Sezon sonunda oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmak istemeyen İspanyol devinin, ara transfer döneminde piyasa değerinin altında bir bonservis teklifini değerlendirmeye alabileceği ve bu durumun Beşiktaş'ın elini güçlendireceği ifade ediliyor.