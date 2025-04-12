Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i konuk etti.
Sakatlık sorunları nedeniyle elinde kısıtlı kadro imkanları bulunan Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah beyazlı ekip, zorlu mücadelede bir sakatlık şoku daha yaşadı.
Mücadelenin 12. dakikasında takımda gerçek pozisyonu stoper olan tek isim konumundaki Gabriel Paulista sakatlık yaşarken Brezilyalı oyuncu, kendisini denedikten sonra oyuna devam etti.
Ancak 27. dakikada Beşiktaş'ta bir isim daha sakatlık yaşadı. Kenar yönetimine oyunda devam edemeyeceğini ileten Ernest Muçi kenara alınırken Joao Mario oyuna girdi.