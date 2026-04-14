Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz’ın antrenmanda sakatlandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada, genç oyuncunun ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edildiğini belirterek "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında geçirdiği rotasyonel yaralanma sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edilmiştir. Kartal Kayra Yılmaz’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Cerrahi tedavisi planlanan oyuncumuzun tedavi süreci ile ilgili bilgiler önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır. " ifadelerini kullandı. Ameliyat planlanan Kartal Kayra Yılmaz sezonu kapattı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.