Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı Arsenal'den transfer ederek Avrupa futbolunda ses getiren Beşiktaş'ın hedefinde Mohamed Salah var... Mısırlı yıldızı renklerine bağlayarak dünyada konuşulmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, bununla sınırlı kalmaya niyetli değil...

DÜNYANIN EN İYİ STOPERLERİNDEN

Gazeteci Levent Ümit Erol'un haberine göre Beşiktaş'ın Salah'ın ardından kadrosuna dahil etmek istediği bir diğer isim Virgil van Dijk. Dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilen 35 yaşındaki yıldız, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın yakın ilişkileri bulunan 'ROOF' menajerlik şirketi tarafından temsil ediliyor.

Habere göre Hollandalı stoperin menajeri, hafta içi İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle görüşme gerçekleştirecek.

YILLARCA BİRLİKTE OYNADILAR

Mohamed Salah ve Virgil van Dijk, Liverpool'da yaklaşık 8.5 yıl birlikte top koşturdu. Ocak 2018'de başlayan takım arkadaşlıkları, Mayıs 2026'da son buldu. İki yıldız, birlikte Premier Lig Şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, FA Cup, EFL Cup, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi başarılara imza attı.

Geçen sezon Liverpool formasıyla 55 maçta 4 bin 941 dakika sahada kalan van Dijk, 8 gol ve 3 asistlik skor katkısıyla da dikkatleri çekti. Yıldız savunmacının Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 15 milyon euro...