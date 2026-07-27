Beşiktaş Kulübü, Futbol Direktörü Önder Özen, Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenliyor.

Önder Özen'in transfer gündemi ve siyah-beyazlı kulüpteki son gelişmeler hakkında bilgilendirme yapması bekleniyor. Toplantıda en çok merak edilen konu ise Mohamed Salah transferindeki son durum.

İşte Özen’in açıklamaları:

''Bir süredir Muhammed Salah ile ilgili kalabalık bir gündem oluştu. Konu her yönüyle çok fazla speküle edildi. Onunla ilgili açıklığa kavuşturmak istediğimiz konular var."

TRANSFERİ 3'E BÖLDÜK

"Biz transfer bölümünü 3'e böldük. Birinci bölümde tamamen eksikleri gidermeye odaklandık. İlk aşamayı tamamladık. İkinci aşamada, güçlendirebildiğimiz kadar kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Ayın 15'ine kadar kendimize hedef belirledik. Son aşamamız 4 Eylül'e kadar, fırsat transferi değerlendireceğiz."

SALAH'LA TEMASA GEÇTİK

''Salah gibi bir süper yıldızla temasa geçtik. Bu aynı zamanda bir küresel bir hamle. Saygıdeğer bir oyuncu, uluslararası kimliği çok yüksek. Ürünleştirme potansiyelini de gördük. Bununla ilgili de bir çalışma yapıldı. Ne kadar forma satılır? Yurtdışında ne kadar tüketilir şeklinde bir fizibilite çalışması yapıldı. Toplamda 3 kez Salah ile görüştük. 2 defa ben görüştüm projeyi anlatmak adına ve göreceği ilgiyi anlatmak adına. 1 defa da hocamız Italiano taktik konular hakkında konuştu.”

MASADAN KALKTIK

“Sayın başkan popülist bir karar vermek yerine kulübün ilkelerini ayaklar altına aldırmadan Salah transferinde masadan kalktı. Kendisine teşekkür ederim. Bu değerlere sahip çıkmak önemli. Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalktı.”

SALAH KONUSU KESİN OLARAK KAPANDI MI?

Özen, bir gazetecinin Salah transferi kesin olarak kapandı mı sorusuna, "Evet veya hayır deme şansım yok. Beşiktaş'ın kendi koşullarında yaptığı teklif ortada. Bu teklife bir yanıt gelirse değerlendirilebilir. Ama Beşiktaş'ın başka bir teklifi olmayacak. Başka bir yerle de görüştüklerini söylemişler, belki oradan sonuç alırlar." ifadelerini kullandı.

Özen ayrıca Salah'a Türkiye'den başka bir takımın teklif yapmadığını da belirtti.

TROSSARD'DA TAVANI ZORLADIK

“Kulübün ekonomik yapısını hepimiz biliyoruz. Bizim UEFA gelirlerimiz son derece kısıtlı. Bu kısıtlılıklar altında tavan fiyatlardan girmek istemiyoruz. Tavan fiyatlardan girdiğimiz tek oyuncu bu süreçte Trossard oldu. Biz tavanı orada zorladık. Taban fiyatları beklemek zorundayız. Transfer günlerinin sonlarına doğru taban fiyatlarda günden güne değişim oluyor.”

VLAHOVİC AÇIKLAMASI

Önder Özen, Beşiktaş'ın gündeminde olan Sırp forvet Vlahovic'le ilgili de bir açıklama yaptı. Özen, "Dusan Vlahovic konusunda oyuncunun serbest olması nedeniyle ipler onun elinde. 5 büyük ligi tercih ediyorsa, Türkiye onlardan biri değil. Vlahovic için bir fırsat olursa kulüp olarak değerlendirmek isteriz. Kariyer sezonunu Vincenzo Italiano ile geçirdi. Hoca zaman zaman görüşüyor kendisiyle. Onun da hocaya büyük saygısı var. Onunla tekrar çalışma isteği mutlaka vardır. Ama oyuncuların öncelikleri, antrenör seçmek değil kontratlarını seçmek. Zannediyorum Vlahovic, büyük ölçekli bir kontrat beklentisi içerisinde. Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir takımda olmak isteyecektir diye tahmin ediyorum." diye konuştu.