Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen, Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa, oyların büyük çoğunluğunu alan mevcut Başkan Serdal Adalı yeniden seçildi.

İlk 20 sandıkta aldığı 3012 oyla Serdal Adalı, kalan sandıkların açılması beklenmeden, resmi sonuçlara göre seçimi kazanan isim oldu. Gürkan Aksoy ise ilk 20 sandıkta 331 oyda kaldı.

Serdal Adalı, üç yıl daha Beşiktaş Başkanı olarak görev yapacak.

Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanının belli olduğu kongrede üyeler, 30 sandıkta oy kullandı. 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu, Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un başkanlık yarışı verdiği genel kurulda yaklaşık 5 bin 500 üye katıldı.

SERDAL ADALI YÖNETİM KURULU | Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer | Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam