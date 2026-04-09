Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında yarın Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Avrupa kupalarına katılmak için mutlak 3 puan hesapları yapan Kara-Kartal’da sarı kart alarmı yaşanıyor.
Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak. Tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen Emmanuel Agbadou da ceza sınırında bulunuyor.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, ligde son düzlüğe girilen bu bölümde oyuncularını kolay kart görmemeleri konusunda uyardı.