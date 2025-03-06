Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon siyah ile beyazı yaşarken Ole Gunnar Solskjaer öncesi ve sonrası rakamlar ortaya çıktı. Norveçli hocayla ligde 5’te 4 yapan Beşiktaş’ta 5 maçlık istatistik ile geçmişteki 19 karşılaşması arasında pek farklılığın olmaması dikkat çekti. İki tabloyu yan yana getirdiğimizde ayrıntılar detayda gizli. Kartal, Ole öncesi 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Beşiktaş, bu dönemde yüzde 58.2 topla oynama, 26 kez rakip ceza sahası, 2.8 net pozisyon ortalaması ve 13 şutta 5 isabet yakaladı. Bu rakam Ole’yle 5 maçlık dönemde de aynı ancak yeni dönemde isabetli ortalardaki artış göze çarptı. Rakip kaleye yapılan orta yüzdesi 9’dan 18’e arttı. Atılan gol ortalaması 1.5’tan 2’ye çıktı. Yenilen gol ortalaması 1.1’den 0.6’ya indi.