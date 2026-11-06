Fiorentina ve Bologna’yı dönem dönem kaosa sürükleyen o meşhur “İtalyan hayaleti”, şimdi Dolmabahçe semalarında dolaşıyor. 5 maçta sadece 1 galibiyet, Vincenzo Italiano’nun Fiorentina döneminde taraftara saç baş yolduran taktiksel inatçılığının Beşiktaş’ta da birebir kopyalandığını gösteriyor. Orkun Kökçü’yü yedek başlatan Italiano, maçı okumaktaki sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

HAMLE YAPAMIYOR

Beşiktaş maçı 1-0 önde götürürken orta sahada oyunu sakinleştirecek, top tutacak bir akla ihtiyaç duyulmasına rağmen İtalyan hoca, değişiklik yapmak için Kartal’ın gol yemesini bekledi. Italiano maç içinde proaktif hamleler yapamıyor, hamle yapmak için her zaman gol yemeyi veya momentumun tamamen rakibe geçmesini bekliyor. Italiano’nun yanlış hamleleri Beşiktaş’ın reaksiyon süresini uzatıyor.