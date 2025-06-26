Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’a Suudi Arabistan’dan sürpriz bir öneri geldi. Menajerler, Al Nassr’ın gözden çıkardığı Otavio’yu siyah-beyazlı ekibe getirebileceklerini iletti. Başkan Serdal Adalı ve kurmayları durum değerlendirmesi yaparken, Teknik Direktör Solskjaer’in de görüşü bekleniyor.
TEKNİĞİ ÇOK YÜKSEK
Brezilya asıllı Portekizli futbolcu 10 numara pozisyonunda görev yapıyor ve teknik özellikleri ön planda. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olmasına rağmen sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalması bu transferi mümkün kılıyor. Suudi Arabistan ekibinin uygun bedelle 30 yaşındaki oyuncuyu elden çıkaracağı belirtiliyor.