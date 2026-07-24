Olay, 10 Temmuz saat 21.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın “Deplasman Kartalları” oluşumunun eski liderlerinden Kemal Ulhanlı, sokakta yürüdüğü sırada motosikletle gelen saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu bacaklarından ve koltuk altından yaralanan Ulhanlı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ulhanlı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan bulundu. Güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşılamazken, ifadesine başvurulan 15 yaşındaki bir tanık, silah seslerinin ardından siyah kıyafetli ve maskeli bir kişinin koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, saldırıda kullanılan 34 FVP 162 plakalı motosikletin Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde bir sitenin otoparkında üzeri örtülmüş halde saklandığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin motosiklet üzerinde yaptığı çalışmada Hamza T.’nin parmak izine ulaşıldı. Soruşturmada motosikleti Hamza T.’nin kullandığı, silahı ise Onur T.’nin ateşlediği belirlendi.

Araştırmalarda, saldırının ardından şüphelilerin ikinci bir motosiklet ve kiralık otomobille kaçtıkları ortaya çıkarıldı. Eren K.’nin diğer motosikleti kullandığı, Derya Ö.’nün Nuran Ö. tarafından kiralanan araçla şüphelilerle birlikte hareket ettiği, Abdulsamet K.’nin motosikleti saklandığı yerden aldığı ve Eray Ç.’nin de bu motosikleti Mustafa K.’ye verdiği tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 15 Temmuz’da düzenlediği operasyonda Eren K., Eray Ç., Derya Ö., Nuran Ö., Abdulsamet K., Mustafa K. ve Hamza T. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, saldırıyı Onur T.’nin gerçekleştirdiği ve olayın Fuat U. tarafından organize edildiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan firari şüpheliler Onur T. ve Fuat U.’nun yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu da öğrenildi.