Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken vedasının ardından tek hedefini Türkiye Kupası olarak belirleyen Beşiktaş, yarı finalde Konyaspor'a elenince hesaplar karıştı. Maçın bitiş düdüğüyle beraber Dolmabahçe'de yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın, taraftarların 'istifa' protestolarının hedefi oldu. Yalçın'ın ise tepkiler karşısında istifa kararı aldığı ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre yönetim, Yalçın'ı istifadan vazgeçirse de 53 yaşındaki çalıştırıcı, Trabzonspor maçından sonra ayrılmayı düşünüyor. Beşiktaş Yönetimi de Sergen Yalçın ile yola devam etmek istese de olası ayrılığa karşı alternatif isimleri masaya yatırdı.

Habere göre Beşiktaş'ın teknik direktör listesindeki isimlerin neredeyse tamamı yabancı, ancak tek bir Türk teknik direktör göze çarpıyor... Şu anda Ukrayna Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile şampiyonluğa koşan ve Konferans Ligi'nde de yarı final gören Arda Turan, Siyah-Beyazlıların teknik direktör adayları arasındaki tek yerli isim konumunda.

BEŞİKTAŞ EVDE YOK

Bu sezon Dolmabahçe'de 23 maça çıkan Siyah-Beyazlılar, 13 galibiyet alırken 10 maçta puan kaybı yaşadı. Maçların 6'sı yenilgiyle sonuçlanırken, 4 karşılaşma da berabere bitti.

Süper Lig'de yarıştan erken kopan Beşiktaş'ta hedef Türkiye Kupası olarak belirlendi. Sergen Yalçın, özellikle sezonun ikinci yarısında oynanan ve puan kaybı yaşanan lig maçlarının ardından kupayı işaret etti. Siyah-Beyazlıların kupa yolculuğu da Dolmabahçe'de Konyaspor'a karşı alınan tek gollü yenilginin ardından sona erdi.

Ayrıca Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe galibiyeti hariç, Süper Lig'de çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.

"ÜÇÜNCÜ OLAMIYORSAN BAŞARISIZSIN"

Beşiktaşlıları kahreden Konyaspor yenilgisinin ardından Sergen Yalçın'ın yorumculuk dönemindeki sözleri de yeniden gündeme geldi. Yalçın, "Yüz milyonlarca euroluk kadrolar Konyaspor'u yenmek için mi yapılıyor?" sorusuna "O da doğru" demiş ve "Bu kadar yatırım yapıp bu ligde üçüncü bile olamıyorsan zaten başarısızsın" ifadelerini kullanmıştı. Yalçın'ın ekran karşısındaki bu sözleri, Konyaspor mağlubiyetinden sonra sosyal medyada en çok paylaşılan gönderiler arasında yer aldı.