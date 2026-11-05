İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle kentin işlek bağlantı yollarından Portakal Yokuşu araç trafiğine kapatıldı.

Olay, Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, daha önce çökme meydana gelen istinat duvarının bulunduğu alanda yeni bir toprak kayması gerçekleşti. Yamaçtan kopan toprak kütlesi ve taş parçaları caddeye doğru aktı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI, YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Toprağın yolu kaplaması ve yeni bir kayma riskinin bulunması üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Portakal Yokuşu Caddesi'ni çift yönlü olarak tedbiren araç trafiğine kapattı. Güzergahı kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

BELEDİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Olay yerine intikal eden belediye ekipleri caddenin çevresini emniyet şeridiyle kapatarak güvenlik çemberi oluşturdu. İş makineleri yardımıyla yola dökülen toprak kütlesinin temizlenmesi ve istinat duvarı çevresinde güvenliğin sağlanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından yolun yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.