Süper Lig'de milli aranın sona ermesiyle birlikte gözünü 12. haftadaki zorlu Konyaspor deplasmanına çeviren Beşiktaş'ta, 22 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde kart alarmı verildi. Konyaspor mücadelesinin hemen ardından sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan siyah-beyazlılarda, takımın en önemli hücum silahlarından Leandro Trossard ceza sınırında yer alıyor. Ligde geride kalan haftalarda toplam 3 sarı kart gören Belçikalı yıldız, Konya deplasmanında da kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve kritik Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak. "GEREKSİZ KARTLARDAN KAÇIN" Derbi öncesinde kilit oyuncularından birini kaybetmek istemeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, tecrübeli futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan çalıştırıcının, sahada on numara pozisyonunda görevlendirdiği 31 yaşındaki yıldızı ikili mücadelelerde dikkatli olması ve gereksiz kartlardan kesinlikle kaçınması yönünde uyardığı öğrenildi. 15 MAÇTA 6 GOLE DOĞRUDAN KATKI Siyah-beyazlı formayla bu sezon istikrarlı bir grafik çizen Leandro Trossard, Beşiktaş'ın hücum organizasyonlarında kilit rol üstleniyor. Belçikalı futbolcu, geride kalan 15 resmi müsabakada 2 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımına toplam 6 gollük doğrudan skor katkısı sundu.

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