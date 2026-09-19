Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Trossard yarın oynanacak Amed maçında sahada olmayacak… Siyah beyazlılar Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptandığını açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
“Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard’ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır.
Leandro Trossard’ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlamış olup tedavi süreci devam etmektedir.”
Yıldız oyuncunun milli aradan sonra takıma kazandırılması amaçlanıyor