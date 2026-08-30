Beşiktaş’ın bazı bölgelerinde elektriklerin saat 11.00 sıralarında kesildiğini belirten vatandaşlar, kesintinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, saatlerdir devam eden kesintiye ve vatandaşlara yeterli bilgilendirme yapılmamasına tepki gösterildi.

Vatandaşlara gün içerisinde elektriğin önce “1 saat sonra”, ardından ise “3 saat sonra” geleceğine yönelik bilgilendirme mesajları gönderildiği öğrenildi. Ancak belirtilen saatlerin geçmesine rağmen elektriklerin yeniden verilmemesi tepkileri daha da artırdı.

KESİNTİNİN NEDENİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Öte yandan BEDAŞ’ın resmi kesinti sorgulama sistemi üzerinden İstanbul Avrupa Yakası’ndaki elektrik kesintilerine ilişkin bilgiler paylaşılıyor.

Ancak Beşiktaş’ta yaşanan söz konusu kesintinin nedenine ve elektriğin kesin olarak hangi saatte yeniden verileceğine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Saatlerdir elektriksiz kalan vatandaşlar, kesintinin bir an önce sona ermesini ve yetkililerden net bir açıklama yapılmasını bekliyor.