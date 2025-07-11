Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, sağ bek hattını güçlendirmek için son viraja girdi.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe’nin de görüştüğü Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardı.
ÖNCE İMZA SONRA KAMP
Beşiktaş, Southampton forması giyen 27 yaşındaki sağ bek ile imza parası ve transfer şartlarında anlaşma sağladı. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncuya imza parası artı yıllık ücret olarak yaklaşık 3.5 milyon Euro verilmesi bekleniyor.
Taksitlendirme konusu da çözülürse Walker-Peters’ın imzayı atarak önce İstanbul'a en geç pazartesi günü kampa getirilmesi planlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Southampton'da forma giyen Walker-Peters, 35 maçta görev alırken 2 asist üretti.