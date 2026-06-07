Kanat oyuncusu transferi yapacak olan Beşiktaş’ta Riccardo Orsolini gündeme geldi. Vincenzo Italiano'nun Bologna'daki öğrencisi

olan Orsolini için girişimler başlayacak. 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Siyah-beyazlı yönetim, vakit kaybetmek istemiyor. Öte yandan oyuncuya projeyi anlatmak adına Italiano’nun da Orsolini’yle bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Sağ ve sol kanadın yanı sıra forvet mevkiinde de oynayabilen 29 yaşındaki hücumcu, geçen sezon Bologna formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 51 maçta 14 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.