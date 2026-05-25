Beşiktaş’ta teknik direktör arayışlarında kulübün son yıllardaki istikrarsız görüntüsü en büyük engel olarak öne çıkıyor. Başkan Serdal Adalı ve Sportif Direktör Önder Özen’in üst düzey yabancı isimlerle yaptığı görüşmelerde şu an için ilerleme kaydedilemiyor. 2019’dan bu yana yaşanan 13 teknik adam değişikliği, süreci fazlasıyla olumsuz etkiliyor. Adayların kulüpteki kaotik yapıya sıcak bakmadığı belirtiliyor. Başkan Serdal Adalı ise paniğe gerek olmadığını vurgulayıp, Avrupa futbolunu iyi bilen 3 aday üzerinden süreci 10 gün içinde tamamlamayı hedefliyor.

20 HAZİRAN’DA KAMP BAŞLIYOR

Avrupa Ligi ön elemeleri öncesi 20 Haziran’da kampa başlayacak olan siyah-beyazlı takımın yeni hocasının bu tarihe yetişmesi planlanıyor.