Beşiktaş taraftarları, Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta hakem Zorbay Küçük’e sert tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, maç boyunca hakem kararlarını protesto ederken, Galatasaray ile oynanacak derbide yabancı hakem istediklerini yüksek sesle dile getirdi.

TARTIŞMALI KARAR SONRASI TEPKİLER YÜKSELDİ

Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çeken an, maçın ikinci yarısında Mario ve Furkan Soyalp arasındaki mücadelede hakem Zorbay Küçük’ün faulü Gaziantep FK lehine çalmasıyla başladı. Bu karar, siyah-beyazlı tribünlerde büyük bir öfkeye yol açtı.

Taraftarlar, uzun süre "Derbiye Türk hakem istemiyoruz!" tezahüratları yaparak hakem yönetimine olan güvensizliklerini açıkça ortaya koydu. Beşiktaş Kulübü maç sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında,

'' Büyük taraftarımızın da dediği gibi: “Derbiye Türk hakem istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

RESMİ CEVAP BEKLENİYOR

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, Gaziantep FK maçı sonrası yabancı hakem için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi bir cevap beklediklerini açıkladı.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Orhan Özalp "Bugün yaptığımız açıklamada ve iki hafta önce başkanımız, derbiler oynanmadan önce bir maçta yabancı hakem olacaksa, eşitlik ilkesine dayanarak Beşiktaşımızın derbilerinde de yabancı hakem talep ettik. TFF'den resmi cevap gelmedi, sosyal medyada TFF Başkanı'nın ağzından olduğu söylenen açıklamaları bir kenara bırakırsak, TFF'den cevap bekliyoruz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp: "Gaziantep FK maçında çizgisi yukarı giden Beşiktaş'ın hakemler tarafından nasıl bir tutumla karşı karşıya geldiğini gördünüz. Bizim sessizliğimiz yanlış anlaşılmasın! Beşiktaş olarak önümüzdeki iki maç için TFF'den yabancı hakem talebimize olumlu yanıt vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

DERBİ ÖNCESİ GERİLİM ARTIYOR

Beşiktaş’ın önümüzdeki haftalarda Galatasaray ile oynayacağı kritik derbi öncesi, taraftarların Türk hakem istememesi Süper Lig’de yabancı hakem tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Tribünlerden yükselen bu talepler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) nasıl bir karar alacağı konusunda merak uyandırırken, derbiye atanacak hakemin kim olacağı büyük bir tartışma konusu haline geldi.