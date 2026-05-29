Sergen Yalçın'ın ardından Şenol Güneş'i ilk günden veto eden Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Yurt dışından görüşülen teknik direktörlerden olumsuz cevap alan Siyah-Beyazlılarda masada kalan yabancı isimler Portekizli hocalar Sergio Conceiçao ve Carlos Vicens. Öte yandan yerlide tek aday ise Nuri Şahin...

Serdal Adalı ve yöneticilerin büyük çoğunluğu yabancı bir teknik direktör ile çalışmak istiyor. Ancak mevcut şartlar, Siyah-Beyazlıların işini zorlaştırıyor. Temas halinde bulunan isimlerden olumsuz sonuçlar alınırsa Kartal, mecburen rotasını Türkiye'ye çevirecek. İlk ve tek adayın ise Nuri Şahin olduğu öğrenildi. Yabancı olmazsa Adalı, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Şahin için masaya oturacak.

SERGEN YALÇIN İLE TAKIŞMIŞLARDI

Öte yandan Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğünde oturduğu, Sergen Yalçın'ın ise yorumculuk yaptığı dönemde iki isim karşı karşıya gelmişti. Yalçın, Şahin'i "Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalya'da iki sene çalış, hiçbir şey yapma. Hiçbir başarı yok. Sonra Dortmund'a hoca ol. Bu nasıl oluyor?" diye eleştirmişti.

Nuri Şahin ise o dönem verdiği cevapta "Söylediklerine çok güldüm. Bence komik. Bana yakışmaz bunlara girmek. Zaten bu yüzden reyting için yapılıyor. 'Ona buna sallayayım, konuşulsun' diyerek" demişti.

"BÖYLE KALIRSIN, LAFI AĞZINA SOKARIM"

Şahin'in cevabının ardından Yalçın ise vites artırarak "Nuri Şahin'in böyle cevaplar vermesi çok saçma. Nuri kardeşim, bende apoletler var, sende ne var? Nerede bir başarın var? Böyle kalırsın, lafı ağzına sokarım. Önce başarılı olup kupalar kazansınlar, ondan sonra karşılıklı konuşalım. Aynı seviyede değiliz. Nuri Şahin'e reyting için niye sallayayım? Reytingi mi var. Senin antrenörlük seviyen benimle konuşacak noktada değil" yanıtını vermişti.

NURİ ŞAHİN'DEN TARTIŞMAYA NOKTA

İkilinin son karşılaşması ise Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ının, Nuri Şahin'in Başakşehir'ini 3-2 yendiği maçta gerçekleşti. Maçı kaybeden Nuri Şahin, geçmişte Sergen Yalçın ile yaşanan kavgalarıyla ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Ben Türk futbolunun güzelliği için uğraşıyorum. Takımım iyi olsun diye uğraşıyorum. Hiç alanım olmayan yerler bunlar. Yüzde bir bile motive etmedi beni. Ben Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı hazırlık yaptım. Futbolun güzelliğinin peşindeyim. Herkes Türk futbolunu ve Türkiye Ligi'ni konuşsun istiyorum. Başakşehir başarılı olsun diye sabah akşam çalışıyorum."