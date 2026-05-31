Beşiktaş, yerli futbolcular özelinde kadro planlaması için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim; kaleci, kanat ve ön libero bölgelerine yerli alternatifler belirlerken transfer çalışmalarını hızlandırma kararı aldı.

Kulüp, kalede Altay Bayındır'ı yerli isimler arasında ön plana çıkarıyor. Kanat için ise Oğuz Aydın ve Yusuf Sarı listede yer alıyor.

TEKNİK DİREKTÖRLE NETLİK KAZANACAK

Teknik direktör belirleme süreciyle paralel olarak transfer çalışmalarına da ivme kazandırılması planlanıyor. Hedeflenen oyuncuların Dünya Kupası kadrosunda bulunması nedeniyle süreç henüz netlik kazanmış değil. Siyah-Beyazlılarda hem teknik direktör hem de transfer hamleleri konusunda önümüzdeki dönemde daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.