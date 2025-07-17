Transferde bombaları peş peşe patlatıp, taraftarını mest eden Beşiktaş, bunun karşılığında kasasını da doldurmaya başladı. Jurasek ile başlayan imza şov, Tammy Abraham ile devam etti. Son olarak Orkun Kökçü’nün alınması siyah-beyazlı futbol severlerin Kartal Yuvası mağazalarına akın etmesini sağladı.

öyle ki son 48 saatte ortaya çıkan rakamlar kulüp kayıtlarına rekor olarak geçti. Beşiktaş forma satışında 100 bine yaklaşırken diğer ürünlerin de eklenmesiyle birlikte 2.5 milyon dolarlık ciro yakalandı.

Başkan Serdal Adalı ve ekibi, taraftarın ilgisi karşısında keyiflenirken, rakamın daha da artması bekleniyor.