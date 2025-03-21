Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimi gelecek sezondaki kurtuluş planı için yoğun çaba sarf ediyor. Planlamaya göre yol haritası çizildi ve strateji belirlendi:

Futbolcu satışı yapmadan transfer yapmak yok… En büyük beklenti elden çıkması planlanan yabancıların bonservisiyle satılması. Jackson Muleka, Al-Musrati ve Jean Onana için kiralık oynadığı kulüplerinden geri dönüş bekleniyor. Al-Kholood, Muleka’yı 3-3,5 milyon Euro’ya alabilir. Monaco Musrati’nin 10 milyon Euro’luk opsiyonunu kullanmak için yazın Beşiktaş’ın kapısını çalacak. Genoa’da kiralık olarak forma giyen Jean Onana, İtalya’da da tutunamadı. 25 yaşındaki oyuncunun yaz döneminde Beşiktaş’a geri dönmesi bekleniyor. Yönetim, Kamerunlu oyuncuyu satış listesine koyacak.

YERLİDE ROTA SALİH VE CAN

Beşiktaş'ta transfer döneminde yerli harekatı yapılacak. İlk hedef orta sahada oynayanlar Can Uzun ve Salih Özcan. Siyah-beyazlılar iki oyuncunun da yeterince takımlarında şans bulamaması nedeniyle takımlarına kiralık artı satın alma opsiyonlu teklif yapmayı planlıyor.