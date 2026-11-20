Süper Lig'de zirvenin 6 puan gerisinde yer alan Beşiktaş'ı önümüzdeki iki haftalık periyotta hem yurt içinde hem de Avrupa sahnesinde birbirinden zorlu üç müsabaka bekliyor. Ligde önce Konyaspor deplasmanına çıkacak, ardından dev derbide lider Galatasaray'ı ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında ise Batum'da Hapoel Beer Sheva ile kozlarını paylaşacak. Bu kritik üçlü fikstürde elde edilecek sonuçlar, kulübün lig ve Avrupa hedeflerinin yanı sıra devre arasında atacağı transfer adımlarını da doğrudan belirleyecek.

Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Vincenzo Italiano ve Sportif Direktör Zeki Önder Özen'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği transfer zirvesinde; kadroya sağ kanat, orta saha ve stoper mevkileri için üç takviye yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak yönetimin ve teknik heyetin; takımın sahadaki performansı, kadronun mevcut ihtiyaçları ve sezonun geri kalanına dair hedefler doğrultusunda bu planlamayı üç maçlık periyodun ardından yeniden değerlendireceği öğrenildi.

TROSSARD'A KRİTİK UYARI

İç sahada oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde kayıp yaşamak istemeyen Beşiktaş'ta, Konyaspor deplasmanı öncesi sarı kart alarmı verildi. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun, ceza sınırında yer alan Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı Konyaspor mücadelesinde dikkatli olması konusunda uyardığı belirtildi. Trossard, pazar günkü karşılaşmada sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşerek kritik Galatasaray derbisini kaçıracak.

KONYASPOR MESAİSİ MAÇLA SÜRDÜ

Deplasmanda pazar günü Konyaspor'a konuk olacak siyah-beyazlı ekip, bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden devam etti. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Akademi Takımı ile bir antrenman maçı yapıldı. Beşiktaş, Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.