İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, İsrail Konsolosluğu'nun da yer aldığı binanın önünde silah sesleri yükseldi. Meydana gelen silahlı çatışma çevrede büyük bir korkuya neden oldu.
Çıkan çatışmada şüphelilerden 1'i ölü ele geçirildi, 2 şüpheli ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
OTOBÜSTEKİ DEHŞET ANLARI KAMERADA
Kurşunların havada uçuştuğu o dakikalarda güzergah üzerinden geçmekte olan bir İETT otobüsüne mermi isabet etti. Otobüsün içerisindeki yolcuların yaşadığı can havli ve panik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, peş peşe duyulan silah sesleriyle birlikte yolcuların çığlık atarak koltukların altına saklanmaya çalıştığı ve otobüs şoförünün aracı hızla bölgeden uzaklaştırdığı anlar yer aldı. Kurşun isabet etmesine rağmen şans eseri otobüs içindeki yolculardan yaralanan olmadı.
Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin bölgedeki detaylı incelemeleri sürüyor.