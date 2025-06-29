İstanbul Valiliği, 29 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan "Onur Yürüyüşü" öncesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Alınan karar doğrultusunda, Beşiktaş’taki Barbaros Hayrettin Paşa ve Tarihi Beşiktaş iskeleleri saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Vapur seferlerinde iptaller ve güzergâh değişiklikleri

Valiliğin talimatıyla Şehir Hatları A.Ş., Beşiktaş kalkışlı ve uğramalı birçok hatta sefer iptalleri ve rota değişikliklerine gitti. Yapılan açıklamada, gelişmelere bağlı olarak güncel bilgilendirmelerin resmi kanallar üzerinden yapılacağı ifade edildi.

İptal edilen vapur hatları şunlar:

Beşiktaş–Eyüpsultan Hattı

Beşiktaş–Kadıköy Hattı (09:15 sonrası tüm seferler)

Beşiktaş–Adalar Hattı (10:00 sonrası tüm seferler)

Beşiktaş’a uğramayacak hatlar ise şu şekilde sıralandı:

Boğaz Hattı (Gidiş/Dönüş) – 08:20 sonrası

Eminönü–Rumelikavağı Hattı – 09:00 sonrası

Uzun Boğaz Turu

Ortaköy–Beşiktaş–Eminönü Hattı

Çengelköy–Kuzguncuk–Beşiktaş–Kabataş Hattı

Vali Gül: “Müsaade edilmeyecek, gereği yapılacak”

İstanbul Valisi Davut Gül, yürüyüşe ilişkin 28 Haziran’da yaptığı açıklamada, "Onur Yürüyüşü’ne müsamaha gösterilmeyecek, ilgili birimlerce gereği yapılacaktır" diyerek Valiliğin kararlılığını vurgulamıştı.

İstanbul’da toplu ulaşımın kilit noktalarında alınan bu önlemler, güvenlik birimlerinin yürüyüşe yönelik olası girişimlere karşı hazırlıklı olduğunu ortaya koydu. Yetkililer, vatandaşların yapılan yönlendirmelere uyması ve alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.