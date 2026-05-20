İstanbul’un Beşiktaş ilçesi, pazartesi sabaha karşı meydana gelen korkunç trafik kazasıyla sarsıldı. Yıldız Mahallesi’nde saat 04.30 sıralarında yaşanan feci kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Toplam 9 kişinin etkilendiği kazada, üniversite son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Betül Koruğ'dan acı haber geldi.

Korkunç kaza, Arif Kıvanç G. idaresindeki araç ile sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobilin cadde üzerinde karşılaşmasıyla gerçekleşti. Güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan görüntülerde; araçlardan birinin cadde üzerinde oldukça süratli ilerlediği ve önündeki aracı sollamak için hamle yaptığı esnada, karşı şeritten gelen diğer otomobille çarpıştığı görüldü. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da adeta demir yığınına döndü.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere dağıtıldı. Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne kaldırılan ve Beyoğlu’ndaki özel bir üniversitede Psikoloji bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Betül Koruğ, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan diğer isimlerin hastanelerdeki tedavileri ise sürüyor. Okmeydanı Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Arif Kıvanç G., Mert D., Tuğba Ö. ve bilinci kapalı olan Türkalp E.’nin durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan Muhammed Ö., Ferhat B., Yiğit D. ve Nilsu P.’nin ise vücutlarında kırıklar ve yaralar bulunmasına rağmen hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Polis ekipleri kazanın ardından caddede geniş güvenlik önlemleri alırken, adli makamlar facianın kesin nedenini ve sorumlularını belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.