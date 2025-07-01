Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, forvet hattı için dünya çapında ses getirecek bir hamle yaptı. Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A devi AS Roma forması giyen İngiliz golcü Tammy Abraham’ı kadrosuna katmak üzere. Kulüpten yapılan açıklamada Abraham'ın uçaktan bir videosu paylaşıldı ve 'Geliyor' ifadeleri kullanıldı. Nijerya asıllı İngiliz golcünün uçağı TSİ 18.00'de Atatürk Havalimanı'na inecek.

FORMÜL: KİRALAMA + ZORUNLU SATIN ALMA

Beşiktaş ve Roma, 27 yaşındaki yıldız golcünün zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda el sıkıştı. Transfer planına göre; siyah-beyazlılar ilk etapta 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek, ardından 2025 yazında 13 milyon Euro+bonuslar karşılığında oyuncunun bonservisini alacak.

7 YIL ÖNCE SELAM YOLLAMIŞTI

Transfer haberi taraftarları heyecanlandırırken, Tammy Abraham’ın yıllar önce sosyal medyada yaptığı Beşiktaş paylaşımları da yeniden gündeme geldi. 2017 yılında bir taraftarın “Come to Beşiktaş” çağrısına Abraham’ın verdiği “Beşiktaş’a geliyorum. Türkiye’ye selamlar” yanıtı, bugün sosyal medyada viral oldu. İngiliz yıldızın bu sözünü 7 yıl sonra yerine getirmesi büyük takdir topladı.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ GOLCÜSÜ

Kariyerinde Chelsea, Aston Villa ve Roma gibi önemli kulüplerde forma giyen Abraham, özellikle Roma’daki ilk sezonunda sergilediği performansla Avrupa’nın dikkat çeken golcülerinden biri olmuştu. Beşiktaş, bu transferle hem gol yollarında güç kazanmayı hem de uluslararası alanda ses getirmeyi hedefliyor.