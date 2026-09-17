Beşiktaş Jimnastik Kulübü, mülkiyetinde bulunan BJK Plaza’daki bağımsız bölümlerin uzun vadeli kiralanması amacıyla başlattığı ihale sürecini resmen tamamladı. Kapalı zarf usulüyle tekliflerin toplandığı ve ihale komisyonu huzurunda açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen süreçte en yüksek teklifi sunan Bahçeşehir Okulları A.Ş. ihaleyi kazandı. Yapılan anlaşmayla birlikte kulüp ile eğitim kurumu arasında 20 yılı kapsayan kira sözleşmesi imzalandı.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulübün resmi kanallarından yayımlanan açıklama metni şu şekilde:

"İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi, 1253 ada, 126 parselde kayıtlı, Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi No: 48 BJK PLAZA Beşiktaş/İSTANBUL adresine kain Beşiktaş Jimnastik Kulübü mülkiyetinde bulunan “BJK Plaza A ve B Blokta Yer Alan Toplam 39 Adet Bağımsız Bölümün Kiralama İşi” kapalı zarf ile teklif toplanması ve açık artırma yöntemiyle ihale edilme süreci tamamlanmıştır.

Bahçeşehir Okulları A.Ş., ihale komisyonumuzun huzurunda en yüksek teklifte bulunarak ihaleyi kazanmıştır.

Kulübümüz, BJK Plaza A ve B Blokta Yer Alan Toplam 39 Adet Bağımsız Bölüm için Bahçeşehir Okulları A.Ş. ile 20 yıl süreli kira sözleşmesi imzalamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."