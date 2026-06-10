Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano’yu getiren Beşiktaş, transfer harekatına başlıyor. Başkan Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen, İngiltere Premier Lig’in 2 yıldızı için harekete geçti.

BeIN Sports’un haberine göre Başkan Serdal Adalı, Arsenal ile Leandro Trossard transferi için resmi temas kurdu. Belçikalı yıldızın, siyah-beyazlıların sol kanat transferindeki öncelikli hedeflerden biri olduğu öğrenilirken, İngiliz ekibi tecrübeli oyuncuyu satış listesine koyduğu bildirildi. Arsenal forması ile bu sezon 50 maça çıkan ve 8 gol - 11 asistlik performans sergileyen Trossard, Premier Lig şampiyonluğu yaşadı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.

FORVETE MATETA HAMLESİ

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Kara-Kartal’ın hedefi Crystal Palace ile başarılı bir sezon geçiren Jean-Philippe Mateta... Siyah-beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken Fransız golcü de değerlendirilen isimler arasında yer alıyor. Crystal Palace ile bu sezon 50 maça çıkan 28 yaşındaki Mateta, 16 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.