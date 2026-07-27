Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Salah transferinde masadan kalktıklarını belirtti. Toplantıda takımdan gönderilecek isimlerden de bahseden Özen, o isimleri tek tek açıkladı.

İŞTE O İSİMLER:

Özen, “Onana, Elan Ricardo ve Joao Mario takımdan ayrı çalışıyor. Uduokhai ile devam etmeyeceğimizi belirttik. Çok ağırbaşlı bir şekilde karşıladı durumu. Bundesliga'dan istekliler var. Şartlar oluşursa Hadziahmetovic de ayrılacak. Musrati için Cruzeiro istekliydi ama futbolcu o şehirde yaşayamayacağını söylemiş. Başka kulüp bakacak. ifadelerini kullandı.

NDİDİ’YE ARABİSTAN’DAN İLGİ

Ndidi’ye de teklif olduğunu belirten Özen, “Ndidi'ye de Suudi Arabistan'dan bir ilgi var. Ancak resmi ve yazılı bir teklif henüz gelmiş değil. Gelirse değerlendiririz’’ dedi.

YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

Yabancı kuralı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Özen şu ifadeleri kullandı: “Yabancı kuralıyla alakalı suni bir gündem var. Yabancı kuralı geçen sene açıklandı. Kurallar üzerinden spekülasyon yapmanın hiçbir anlamı yok. Kontrat sorununuz var diye buna itiraz edemezsiniz. Yapmasaydınız. Yanlış ve haksız rekabet. Beşiktaş'ın günahı neydi diye sorarlar. Biz de bu kuralın bekçisiyiz.”