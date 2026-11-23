Beşiktaş'ın 25 yaşındaki milli futbolcusu ve kaptanı Orkun Kökçü, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulüpte uzun yıllar oynama isteğini dile getiren Kökçü, hedefinin ayrılmak değil, kupalar kazanmak olduğunu söyledi.

Geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Kökçü, "Açıkçası Beşiktaş'tan ayrılmak gibi bir hedefim yok. Tek hedefim burada başarılı olmak ve çok kupa kazanmak çünkü bu kulüp de taraftar da bunu hak ediyor. Hedefim, kulüpte öyle bir yere gelmek ki 20-30 yıl sonra kimse beni unutmasın. Beni hep olumlu şekilde hatırlasınlar" ifadelerini kullandı.

HEDEF ŞAMPİYONLUK VE KUPA

Beşiktaş'ta hedeflerin her zaman yüksek olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Hedef her zaman ligde şampiyon olmak, kupayı kazanmak ve Avrupa'da iyi oynamak. Bizim hedefimiz de bu" dedi.

Takımın kupa kazanabileceğine ve Avrupa'da başarılı olabileceğine inandığını belirten Kökçü, oyuncuların birbirine güvendiğini söyledi. Az süre alan futbolcuların da istekli olduğunu, teknik direktörün herkese şans vereceğini bildikleri için morallerini bozmadıklarını anlattı.

Taraftarın yalnızca galibiyete değil, sahada verilen mücadeleye de önem verdiğini söyleyen Kökçü, mevcut performanslarını şöyle değerlendirdi:

"Şu anda sahada iyi mücadele ediyor ve güzel sonuçlar alıyoruz. Bence taraftarımız şimdilik mutlu ama hala gelişmemiz gereken noktalar var. Çok daha iyisini yapabiliriz."

BİREYSEL PERFORMANSI YETERLİ GÖRMEDİ

Geçen sezon özellikle son altı ayda kendi performansından memnun olduğunu belirten Kökçü, takımın sonuçları nedeniyle sezonu başarılı sayamadığını dile getirdi:

"Ancak ligi istediğimiz yerde bitiremedik, kupa kazanamadık ve Avrupa'da da yer alamadık. Bu yüzden benim için harika bir sezon olduğunu söyleyemem. Çünkü ben de bu takımın bir parçasıyım ve çocukluğumdan beri Beşiktaş taraftarıyım."

Çocukluğunda taraftarı olduğu takımda oynamanın duygusal açıdan farklı olduğunu anlatan milli futbolcu, bunun Avrupa'daki başka bir takımda forma giymekten daha zor olduğunu söyledi. Kökçü, hakem kararlarını kötü bulduğunda ya da takım kaybettiğinde daha sert tepkiler verebildiğini ifade etti.

Feyenoord'la şampiyonluk, Benfica'ya transfer ve Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak gibi gurur duyduğu anlar bulunduğunu belirten Kökçü, en özel sürecin Benfica'dan Beşiktaş'a gelişi olduğunu dile getirdi. Milli oyuncu, "Taraftar da biliyor ki Beşiktaş için her şeyimi vereceğim; çünkü Beşiktaş benim için sadece bir kulüp değil, benim hayatım" dedi.

"HÂLÂ ONA BİR BORCUM OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM"

Teknik direktör Sergen Yalçın ile güçlü bir bağı olduğunu anlatan Kökçü, yeniden birlikte çalışmak için sabırsızlandığını söyledi. Yalçın'ın kendisini kaptan yapmasının güven göstergesi olduğunu belirten milli futbolcu, "Hâlâ ona bir borcum olduğunu hissediyorum çünkü geçen sezonu istediğimiz gibi bitiremedik" ifadelerini kullandı.

Bir gün milli takım kaptanı olma ihtimaline ilişkin soruya da yanıt veren Kökçü, sorumluluk almaya hazır olduğunu vurguladı:

"Gelecekte bir hoca bende bu potansiyeli görüp beni kaptan yapmak isterse her zaman hazırım."