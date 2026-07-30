BEŞİKTAŞ'IN ESKİ KALECİSİ EVLENİYOR
Türk futbolunun genç kalecilerinden Ersin Destanoğlu, kariyerindeki yeni dönemin yanı sıra özel hayatında da heyecan verici bir sürece girdi. Beşiktaş’tan Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira’ya transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, uzun süredir aşk yaşadığı Neşe Sevdik Kurtovic ile evlilik öncesi kına gecesi düzenledi.
AİLELER VE YAKIN DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Ersin Destanoğlu ve Neşe Sevdik Kurtovic’in düzenlediği kına gecesi, çiftin aileleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşti. Samimi bir atmosferde geçen gecede davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.
Geceden renkli görüntüler ortaya çıkarken, çiftin sevdikleriyle birlikte keyifli anlar yaşadığı görüldü.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN KARELER DİKKAT ÇEKTİ
Özel geceden kareler ve videolar, davetliler tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Kına gecesine ait görüntüler kısa sürede futbolseverlerin ve çiftin takipçilerinin ilgisini çekti.
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YENİ TAKIMI AL JAZIRA OLDU
Öte yandan Ersin Destanoğlu, temmuz ayında Beşiktaş ile yollarını ayırarak kariyerine Al Jazira’da devam etme kararı almıştı. Genç kaleci, futbol kariyerindeki yeni başlangıcın ardından şimdi de evlilik hazırlığıyla gündemde.
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