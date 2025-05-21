Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta birçok isim gündemde. Son olarak İstanbulspor forması giyen Gaoussou Diarra ile ilgili çıkan transfer iddialarının ardından Siyah-Beyazlı kulüp bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Gaoussou Diarra’nın kulübümüzün transfer gündeminde yer aldığı iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Daha önce de belirttiğimiz üzere transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili olumsuz algı yaratmak amacıyla masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan bir kez daha önemle rica ederiz."