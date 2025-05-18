Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden kollarını sıvayan Beşiktaş, genç yetenek avına devam ediyor.
Afrika'da yayın yapan haber sitelerinden africanfoot.com, Beşiktaş’ın İstanbulspor’un golcüsüyle ilgilendiğini yazdı. Siyah-beyazlılar, Gaossou Diarra’yı gündemine aldı.
Sarı-siyahlı formayla bu sezon TFF 1. Lig’de 33 maçta 15 gol ve 2 asist üreten Malili kanat forvetin menajeri, “Beşiktaş’ın teklifi henüz netleşmedi. Sadece bir teklifti, görüşmeleri sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı, yeşil ışık yaktı.