Transferde önemli isimleri bir bir kadrosuna katan Beşiktaş, Mohamed Salah için tüm şartlarını zorluyor.

Arap basınından Salah, transferiyle ilgili flaş bir iddia geldi. Winwin'in haberine göre, Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde Mohamed Salah ve menajeriyle yapacağı görüşmelerde yıldız oyuncunun özel taleplerini karşılamaya çalışacak.

RONALDO MODELİ

Serdal Adalı başkanlığındaki transfer komitesi, 2018’de Cristiano Ronaldo’nun İtalyan ekibi Juventus’a transferinde olduğu gibi Salah transferinin maliyetini üstlenecek bir sponsor getirecek.

Beşiktaş yönetimi, Mohamed Salah gibi bir futbolcunun kulübe katacağı değerin farkında. Mısırlı yıldızın hem yerel hem de uluslararası prestiji, saha içindeki katkısı, forma ve bilet satışlarına yapacağı etki nedeniyle bu transferi bitirmek istiyor.

TÜRKİYE’YE GELECEK

Ayrıca Salah, Amr Diab'ın İstanbul'daki konserine katılmak için Türkiye'ye seyahat etmeye hazırlanıyor.