Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'ya 94-76 yenilen Beşiktaş Fibabanka, derbi maçın ardından internet sitesinden sert bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun parkesi ile tribünü, Türk basketbol tarihine kara bir leke olarak geçecek skandallara ev sahipliği yapmıştır.

Kulübümüze karşı düşmanca duygular beslediğini her fırsatta adaletten fersah fersah uzak kararlarıyla göstermekte beis görmeyen Yener Yılmaz, Fenerbahçe Beko ile oynadığımız final serisi ilk maçının ilk yarısında üç kez challenge hakkını kullanan ve üçünde de haklı çıkan Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic’i, kafasında önceden tasarladığı oyunu sahneye koymak suretiyle haksız bir şekilde oyundan atarak basketbol hakem camiasının yüz karası olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

Aynı Yener Yılmaz, rezil kararının hemen ardından Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic’i sahayı hemen terk etmezse yetkisi olmadığı halde maçı bitirmekle tehdit etmiştir.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nu, kulübümüze düşmanlık yaptığı artık sağır sultanın bile malumu olan bu şahsı parkelerden uzak tutmak için harekete geçmeye çağırıyoruz.

Fenerbahçe Beko ile oynadığımız final serisi ilk maçında ikinci bir skandal ise tribünde meydana gelmiştir.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, maç boyunca sporcularımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize ağza alınmayacak ifadeler kullanan taraftarlarını misafirperverlik gereği susturmaya çalışmak yerine tam aksi şekilde davranarak tıynetini ortaya koymuştur.

Bir yöneticiye hiçbir şekilde yakışmayan eylem ve söylemlerde bulunan, kazanmak için her yolu mübah görme çiğliğinde bulunan Sertaç Komsuoğlu’nu şiddetle kınıyoruz.

Beşiktaş JK olarak;

Türk basketbolunun utanç kaynağı Yener Yılmaz’ı parkelerde görmek istemiyoruz.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu’nu misafirin nasıl ağırlanması gerektiğini öğrenmesi için serinin evimizde oynanacak maçlarına davet ediyoruz."

ÖZKAN ARSEVEN: KABUL EDİLEMEZ

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özkan Arseven, karşılaşmanın üçüncü periyodunda sarı-lacivertli taraftarlarla yaşadığı tartışma esnasında Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun kendilerine yönelik tavrının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Tribünde yer alan taraftarlarla nahoş olaylar yaşadıklarını aktaran Arseven, şunları kaydetti:

"Holigan taraftarların bize karşı küfürleri son bulmalı. Yöneticiler buna destek olmak yerine karşı gelmeli. Bu maçta Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu'nun tamamen holiganizm tarafında olarak taraftarın yanında olduğunu düşünerek bize yaptığı tarzı kabul etmiyoruz. Biz kendisini ev sahibi olduğumuz maçlarda nasıl misafirperverlikle karşılayacağımızı ona göstereceğiz. Fenerbahçe yöneticisine yakışmayacak şekilde tepki aldık. Hakaretler yaşadık. Fenerbahçe'den bu konuda özür bekliyoruz. İnşallah diğer maçlarda böyle olaylar yaşamayız ve hakem kararları bu şekilde olmaz. Kupayı almak için mücadelemizi vereceğiz. Şampiyon olmayı hedefliyoruz."

"HAKEM YENER YILMAZ ARTIK HADDİNİ AŞTI"

Karşılaşmadaki hakem yönetimini eleştiren Özkan Arseven, "Skandal yönetimiyle Beşiktaş'a ne kadar düşman olduğunu gösteren hakem Yener Yılmaz artık haddini aştı. Hocamız, sahadaki 3 hakemin göremediği kararları challenge (3 kez) kullanarak yakaladı. Bunun karşılığında hakem, hocamızı atmıştır ve oyuna direkt olumsuz yönde katkısı olmuştur. Biz bunu Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileriyle defalarca görüştük. Böyle skandal kararlar veren bir hakem nasıl böyle bir maçta görevlendiriliyor? TBF'nin artık bu tarz hakemlere müsamaha tanımamasını istiyoruz. Yener Yılmaz'ın düdüğü asması yönünde karar almasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Müsabakadaki hakem kararları nedeniyle haklarının yendiğini iddia eden Arseven, "Beşiktaş'ın aleyhine çalınan düdüklerle takımımız haksız yere mağlup olmuştur. Hiçbir zaman kollanma beklemiyoruz ve adalet istiyoruz. Adaletli yönetilen maçlarda neler yapabileceğimizi hepimiz görüyoruz. Hakem skandalına TBF'nin son vermesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.