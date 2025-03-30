Beşiktaş Süper Lig’in 29. haftasında oynanan derbide Galatasaray’ı 2-1 mağlup etmeyi başardı ve rakibinin namağlup ünvanını bitirdi.
Siyah-beyazlılar, derbi sonrası Galatasaray'ın 21 Nisan 2017'de yaptığı bir paylaşımı alıntılayarak dikkat çeken bir gönderme yaptı. Galatasaray, Beşiktaş'ın 2017'de Avrupa Ligi son 16 turunda Lyon'a elendiği maçın ertesi günü, kazandığı UEFA Kupası’nı paylaşarak, "Tarih bir kere yazıldı" etiketiyle paylaşmıştı.
Siyah beyazlılar bu paylaşıma 8 sene sonra cevap verdi. Beşiktaş, Galatasaray'ın 2017'deki gönderisini alıntıladı ve 1991-1992 sezonunda namağlup şampiyon olan Beşiktaş kadrosunun fotoğrafını paylaştı.
#NamağlupTekŞampiyon 👍 https://t.co/H8XiAKNl1e pic.twitter.com/jn6r98aLpK— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 30, 2025