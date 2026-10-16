UEFA Avrupa Ligi arenasında bu sezon fırtına gibi esen Beşiktaş, yoluna kayıpsız devam ediyor. Organizasyonun ilk haftasında güçlü Fransız ekibi Marsilya'yı farklı bir skorla geçerek dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlılar, 2. haftada Almanya deplasmanında sahne aldı. Hoffenheim karşısında yüksek tempolu ve çekişmeli geçen 90 dakikayı 3-2'lik galibiyetle tamamlayan temsilcimiz, 6 puana ulaşarak grupta iddiasını net bir şekilde ortaya koydu.

Hoffenheim'dan Maç Sırasında Şaşkınlık Paylaşımı

Karşılaşmanın oynandığı anlarda Alman ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan sitem dolu paylaşım dikkat çekti. Sahada üstünlüğü ellerinde tuttuklarını düşündükleri bir sekansın ardından Beşiktaş'ın gol bulmasıyla şaşkınlık yaşayan Hoffenheim tarafı, şu mesajı yayımladı:

"Yok artık, olamaz böyle bir şey... Oyunun kontrolü bizdeyken Beşiktaş golü buluyor."

İKİ KELİMELİK CEVAP

Zorlu deplasmandan zaferle ayrılan siyah-beyazlılar, Alman temsilcisinin bu paylaşımını yanıtsız bırakmadı. Maçın ardından gece saat 01.30 sularında Hoffenheim'ın paylaşımını alıntılayan Beşiktaş Kulübü, yalnızca "Olur öyle..." ifadesini kullanarak rakibine zekice ve imalı bir göndermede bulundu.

Paylaşımın ardından sosyal medyada dikkat çeken detaylar şöyle gelişti:

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı iki kelimelik kısa ve hazırcevap paylaşım, dakikalar içerisinde on binlerce beğeni ve yeniden paylaşım (retweet) aldı. Yalnızca Beşiktaş taraftarlarından değil, rakip takım taraftarlarından ve uluslararası futbolseverlerden de paylaşıma esprili destek ve övgü dolu binlerce yorum geldi.