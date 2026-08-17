Süper Lig'de transfer döneminde Nübel, Vlahovic, Trossard, Salih gibi önemli hamleler yapan Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde resmi maçlarda da kalitesini gösterdi. Avrupa elemelerinde Midtjylland ve Hradec Kralove'ye karşı oynadığı toplamda 4 maçı da gol yemeden kazanan Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de Eyüpspor karşısında çıktığı ilk karşılaşmadan da 1-0 galibiyetle ayrıldı.

GECE YARISI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Son olarak Sırp yıldız Dusan Vlahovic'i renklerine bağlayan ve transfere de kaldığı yerden devam eden Beşiktaş'tan Eyüpspor galibiyetinin ardından taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım geldi... Saatler gece 01.36'yı gösterdiğinde resmi X (Twitter) hesabından üzerinde kartal logolu bir antika telefon, "sneak peek 1." mesajıyla paylaşıldı.

Kimisi bu paylaşımı yeni bir transferin ayak sesi olarak yorumlarken, kimileri de Vlahovic için çekilen tanıtım filminden bir kare olduğunu savundu. Ancak Beşiktaş'ın yeni gelen futbolcuları için hazırladığı tanıtım filmlerinde de gelecek transferlere göndermeler bulunduğu için, taraftarlar heyecanlanarak "arkasındaki mesajı" okumaya çalıştı...