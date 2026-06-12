Teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş transfer çalışmalarında da gaza bastı.

BeIN Sports’un haberine göre Beşiktaş, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont forması giyen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu İlhan Fakılı için görüşmelere başladı. Clermont ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İlhan Fakılı, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekmişti. 20 yaşındaki oyuncu, hem kanatlarda hem de hücum orta sahasında görev alabiliyor. Transferin ilerleyen günlerde aşama kaydetmesi bekleniyor. İlhan Fakılı, bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 4 gol ve 5 asist yaptı.