Beşiktaş Kulübü, Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Lonnie Walker IV hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'a sert tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, Kutluay'ın açıklamalarını "çirkin bir itham" olarak nitelendirirken özür gelmemesi halinde EuroLeague yönetimi nezdinde girişimlerde bulunacağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, resmi kanalları aracılığıyla yayımladığı açıklamada basketbol yorumcusu İbrahim Kutluay'ın televizyon programında sarf ettiği sözleri kınadı.

Kutluay'ın, başantrenör Dusan Alimpijevic ile ABD'li yıldız Lonnie Walker IV'ın menajerinin aynı millete mensup olmasını ima ederek transfer sürecini töhmet altında bıraktığı vurgulandı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile yeni transferimizin menajerinin aynı millete mensup olduklarını belirterek oyuncunun transferinin profesyonel olmayan, subjektif kriterlere dayandığı yönünde algı yaratmaya çalışan Kutluay, yorumculuk sınırını bu mesnetsiz iddiayla fersah fersah aşmıştır."

"ELİNİZDE BELGE VARSA ORTAYA KOYUN"

Lonnie Walker IV'ın NBA'de yedi sezonda yaklaşık 350 müsabakaya çıkmış kariyerine dikkat çeken Beşiktaş yönetimi, böylesine üst düzey bir transferin dayanaksız iddialarla karalanmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti:

"Bu itham ve imalarınıza dair elinizde somut bir bilgi veya belge varsa açıkça ortaya koyun. Yoksa 'ilginç detay', 'garip detay' ifadeleriyle kamuoyunda şüphe oluşturmayın. Yorumcu İbrahim Kutluay'ı iddiasına açıklık getirmeye, ispata veya kamuoyu önünde açıkça özür dilemeye davet ediyoruz."

EUROLEAGUE YÖNETİMİNE YAPTIRIM BAŞVURUSU MASADA

Kulüpten yapılan açıklamada, Kutluay'ın EuroLeague yayıncı kuruluşundaki görevine işaret edilerek sürecin uluslararası boyuta taşınabileceği uyarısı yapıldı: