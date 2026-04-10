Beşiktaş'ta ara transfer öncesi idmanlara çıkmayıp menajerleri aracılığıyla sürekli olarak ayrılmak istediğini söyleyen Rafa Silva, ocak ayında ülkesinde Benfica'ya dönmüştü. Ancak 32 yaşındaki yıldızın işleri Portekiz'de de istediği gibi gitmedi.

MOURİNHO BASININ ÖNÜNE ATTI

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen günlerde yaptığı açıklamayla yıldız futbolcuyu oynatmak istemediğini ima etti. Mourinho'nun bu hamlesinin ardından basın da Silva'ya karşı eleştirilerinde daha rahat davranmaya başladı...

Benfica'ya transfer olduğundan beri 12 maça çıkan Rafa, yalnızca 2 gollük skor katkısı verebildi. Üstüne Mourinho da taraftarın önüne atınca eleştirilerin ardı arkası gelmez oldu.

Artık ülkesinde de 'istenmeyen adam' olarak görülen Rafa Silva, Beşiktaş'ta 65 maça çıkıp 23 gol ve 16 asistlik skor katkısı sağlamıştı.